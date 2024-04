Juan Osorio le responde a las críticas que Niurka hizo a Eva Daniela

Niurka Marcos, fiel a su estilo polémico, habló hasta por los codos de Juan Osorio y su novia, Eva Daniela hace un par de meses. Para la vedette, su ex es el sugar de la joven actriz de 29 años. De hecho, hasta dice que entre los dos no hay una relación sentimental, sino una comercial.

La cubana dice que el romance que mantienen Osorio y Eva Daniela es una especie de intercambio comercial en donde ella ofrece su cuerpo a cambio de cuidados futuros y Dinero.

“Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es señorita, no es señorita, tú eres su sugar daddy, entonces, tú la mantienes, ella te tiene que dar algo. Quieren hacerle creer al mundo que no viven juntos, no quieren que el mundo sepa que ella duerme en su cama”

“No estoy enterado de nada. Y a mi, lo que diga la gente, no me importa. Para mi lo más importante es lo feliz que soy y el ligar que tiene mi mujer, mi esposa, mi compañera (en referencia a Eva Daniela). La veo como una esposa, porque ese lugar le doy yo. Lamento que haya personas que les de escozor. Hasta ahí”, dijo Osorio, según reseña Telemundo.

“Adelanta que se quiere comprometer con Eva en este 2024, así que cuando menos lo espere la gente, aparecerá la noticia o la foto del anillo. “Estoy muy contento; estoy enamorado. Las cosas las hemos manejado con mucho respeto, pero también una gran responsabilidad de ambos. Más de mi parte, porque soy mayor que ella, y por lo tanto, tengo más responsabilidad en nuestra relación”, señala Juan Osorio.

“Pero gracias a Dios, Eva es muy inteligente, tiene una familia hermosa y esto nos ha hecho que ya pasemos los tres años de relación. Le he prometido ¿cuándo? No lo se, pero en este año le pongo el anillo de compromiso”, destacó el productor.