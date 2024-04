“Yo quería tener un hijo”, Poncho de Nigris es criticado por comentario contra su hija

Poncho de Nigris ha destacado dentro de la televisión y redes sociales por su peculiar personalidad, además de sus polémicas opiniones sobre ciertos temas, especialmente relacionados con su vida personal, como fue el caso de uno de los últimos episodios de su podcast, el cual generó controversia por los comentarios que el empresario hizo contra su hija.

El famoso presentador de televisión ha creado una sólida comunidad con sus seguidores a través de diversas plataformas, entre las que se encuentran Youtube, en donde suele hablar de temas personales mediante el formato de podcast, al cual suelen asistir personas cercanas a su familia, y recientemente fue el turno de su hija mayor Ivanna.

Poncho de Nigris Poncho de Nigris / Instagram

Poncho de Nigris es criticado por duro comentario a su hija Ivanna

No es la primera vez que el exconcursante de ‘La Casa de los Famosos’ es señalado por su forma de interactuar con sus hijos, especialmente con Ivanna, con quien no suele convivir frecuentemente; no obstante, ante su visita, Poncho de Nigris decidió grabar un episodio para su canal de YouTube, con el objetivo de hablar sobre su relación como hija y papá.

En medio de la conversación, resaltó uno de los comentarios de Poncho de Nigris contra la joven de 13 años, ya que señaló que esperaba que su primer hijo fuera varón, lo cual desató un sinfín de críticas en el video.

“El momento más importante que pasé contigo fue cuando te vi por primera vez y yo pensé que iba a pasar mucho tiempo contigo porque eras mi primer hija, yo quería tener un hijo”, comentó.

Asimismo, Ivanna comentó que actualmente intenta mejorar la relación con su papá para mantener un vínculo más estrecho a futuro; no obstante, en el pasado llegó a considerar que el cariño de Poncho de Nigris no era igual para todos sus hijos.