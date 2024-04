De acuerdo con varios rumores, la cantante y compositora de 22 años de edad, Billie Eilish Pirate Baird O’Connell mejor conocida como Billie Eilish estaría apunto de embarcarse en su próxima gira o tour mundial con la cual se especula que llegará hasta la CDMX donde ofrecerá una serie de conciertos.

Cabe destacar que fue en julio de 2021, cuando Billie Eilish estrenó su segundo álbum de estudio titulado ‘Happier Than Ever’, sin embargo, varios rumores indicarían que la cantautora se encuentra a un par de semanas de anunciar su nuevo material discográfico.

Tan solo hace un mes y medio, Billie Eilish compartió que su nuevo disco se encontraba en la etapa de masterización, que es es el último paso durante la creación de un álbum. Sin dejar de lado que en el año pasado, lanzó el sencillo “What Was I Made For” para la película ‘Barbie’ y concluyó su gira mundial de 2023. Cabe destacar que su hermano Finneas nuevamente participará en la producción del material discográfico.

Billie Eilish anunciará concierto en México este 2024

Sin embargo, esto no es lo que ha llamado la atención de sus seguidores, sino que en las últimas semanas, decenas de mexicanos se han encontrado anuncios en la calle con la leyenda, “i’ll love you till the day that i die”, lo que se podría significar que es la letra o el título del próximo single o sencillo de Billie Eilish.

Ficamos sabendo que UM país na América Latina receberia divulgação da nova era de Billie Eilish. A que acaba de sair foi no México. Ou seja, Brasil out! 🤭 pic.twitter.com/Ogsp3gNJVJ — Billie Eilish Brasil (@BillieEilishBR) April 3, 2024

Y de acuerdo con varios rumores, tras el estreno del nuevo álbum de Billie Eilish, se darían a conocer las fechas y ciudades de la nueva gira de la intérprete con la cual visitaría México para ofrecer presentaciones en Monterrey, Guadalajara y CDMX.

Billie Eilish para los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

En el caso de CDMX, Billie Eilish ofrecería dos conciertos en el remodelado Foro Sol, otro show más en la Arena Monterrey en Monterrey y una otra presentación en México en la nueva Arena Guadalajara ubicada en Guadalajara, por lo tanto, la cantante daría cuatro recitales en tierras mexicanas.