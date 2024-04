¡Al fin conocemos su cara! Wendy Guevara se reúne con el señor que no le quiso vender los tacos de chicharrón

Wendy Guevara aún no recibe el premio de La Casa de los Famosos: este es el motivo Wendy Guevara aún no recibe el premio de La Casa de los Famosos: este es el motivo

Uno de los videos más virales de Wendy Guevara es cuando relata su experiencia con un señor que no le quiso vender unos tacos de chicharrón con nopales.

La anécdota es tan popular que después de ganar “La Casa de los Famosos México”, la influencer realizó un en vivo y un usuario le comentó que era el señor que no le quiso vender los tacos y que ni con los millones que ganó se lo vendería.

“Pinche viejo lo odio, no sabe cuánto lo desprecio por no quererme vender el chicharrón duro con nopales, de verdad no sabe cuánto lo odio, y ni estaba rico su chicharrón”, respondió Wendy Guevara, creando otro video viral.

¿Quién es el señor que no le quiso vender los tacos de chicharrón con nopales a Wendy Guevara?

Hace poco se ha hecho viral el video donde aparece un sujeto que se acerca a Wendy Guevara, grabándose y le dice que él es el señor que no le quiso vender el taco de chicharrón con nopales.

“Ay, pues la verdad todo el mundo te odia la neta. Lo mejor que puedes hacer es no subir este video, porque vas a ser muy atacado en las redes”, le dijo la influencer.

Wendy Guevara afirmó que sí era el hombre que no le quiso vender la comida que quería: “qué mala onda, hasta el negocio ya quebró, ya no existe y eso te pasa por perro”.

Ambos se echaron a reír y algunos dudan si en verdad es el señor que no le quiso vender los tacos que quería, pues se ve más joven de lo que se imaginaban.