“El botón de la camisa va a estallar”, el look de José Eduardo que desató burlas en segundo baby shower

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay celebraron este fin de semana el segundo baby shower de su hija Tessa, esta vez junto a la familia de Victoria Ruffo y no con los Derbez.

Hace unas semanas festejaron uno con los Derbez en el que estuvieron Aislinn, Vadhir, Aitana, Kailani, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez y ahora ha tocado el turno de festejar con la abuela.

Y es que se sabe que Eugenio y Victoria no se llevan bien desde hace años, por eso José Eduardo decidió hacer dos baby shower con sus padres por separado, algo que muchos han criticado.

Este sábado celebraron el baby shower con Victoria Ruffo y algunas otras celebridades como Grettell Valdez y Zoraida Gómez.

Se burlan del look de José Eduardo Derbez en el segundo baby shower de su hija Tessa

Paola Dalay brilló con su look para este segundo baby shower llevando un vestido ajustado y largo con efecto tie dye en tono blanco y naranja y cuello halter.

Sin embargo, fue José Eduardo Derbez quien se llevó las críticas y burlas por su look, pues aseguran que fue desacertado y no era de su talla.

El hijo de Victoria Ruffo llevó un pantalón blanco y lo combinó con una camisa celeste de mangas rosadas, que muchos consideran que le quedaba muy ajustada , por lo que comenzó a recibir burlas en redes.

“Ese botón de la camisa va a estallar”, “pero José Eduardo comienza a vestirte de tu talla”, “la mamá fabulosa pero el papá, que alguien le ayude a vestirse”, “creo que tiene que comprarse ropa más grande”, “ya esa camisa no le queda”, “pobre botón de la camisa, está resistiendo bastante jaja”, y “que look tan horrible el de José Eduardo, la camisa es preciosa pero no es de su talla”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que critican al hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez por sus looks, pues siempre le aconsejan que se vista con tallas más grandes ya que tiende a llevar camisetas ajustadas, pero él deja claro que así se siente cómodo y no se dejará llevar por el qué dirán.