LCDLF4: Lupillo rompe el pacto con cuarto tierra por celos y es tachado de machista

lupillo hizo date con pizza, romeh no hizo nada

lupillo le da besos y abrazos a ari, romeh no hizo nada

lupillo se fue a dormir junto ari, romeh no hizo nada

lupillo se interesó en ari, romeh se alejó



romeh le hace una cena a ari, todos se molestan👀 #LCDLF4 pic.twitter.com/6tTzFtjsaG