Bacilos anuncia gira por México

Bacilos regresa con una gira que los llevará a recorrer tres de las ciudades más importantes de México. Sus melodías han calado hondo en el gusto popular de diversas generaciones alrededor del mundo, al grado de acumular más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify.

2024 sin duda será un año con mucha fuerza y muchos proyectos empezando con el estreno del primer sencillo titulado “Anoche” que será parte de una nueva producción discográfica en la que están trabajando.

Mientras siga viendo tu cara en la cara de la lunaaa🎶



¡Qué emocióooon! ✨ Bacilos nos llenará el corazón con las rolas que todos nos sabemos.💓#PreventaCitibanamex: 11 de abril.

Venta general a partir del 12 de abril. pic.twitter.com/rnH4Fls1sf — Ocesa Pop (@ocesa_pop) April 9, 2024

Jorge Villamizar compositor del tema dice “y es así como me he metido en tantos líos y muchos de nosotros. La primera vez que se nos escapa un te quiero es un momento intenso, que puede cambiarnos la vida. Eso me pasó una tarde, caminando por Miramar, en una isla prohibida del caribe. Esa melodía se quedó conmigo por años y finalmente logré terminar esta canción ahora, para este nuevo disco de Bacilos. El ritmo es un son a lo bacilos que les recordará nuestro sonido clásico. Anoche, te dije que te quería, no me vuelvo a tomar un tequila en toda mi vida.”

“Anoche” fue grabado en el legendario Studio C de Criteria en Miami y producido por Ahmed Barroso y Bacilos. La grabación fue realizada por el ingeniero brasileño Álvaro Alencar y la mezcla por César Sogbe. Además, contó con la participación de músicos increíbles como Mónica Sierra, Alexis (Pututi) Arce, Pedro Alfonso, Dante Vargas y Ramón Benítez.

Bacilos Suministrada

“Quisimos compartir la energía que vivimos durante la grabación de este disco”, dice Villamizar. El videoclip fue producido en el mismo estudio de grabación, filmado en su totalidad utilizando cuatro iPhone 15 Max Pro; esta innovadora filmación esto fue posible gracias al apoyo de la empresa de Apple. Los encargados de captar fueron J2D Films respectivamente con Nuno Gomes en la dirección del video.