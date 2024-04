¿Card iB tiene algo contra México? La verdad detrás de sus declaraciones sobre la nacionalidad mexicana

El público de México escuchó con mucho detenimiento las recientes declaraciones de Cardi B, en una transmisión que hizo en sus redes sociales. La cantante estadounidense dijo sentirse ofendida, cuando la llaman mexicana.

¿Tiene algo en contra de México? No, y la misma cantante lo explica.

Lo que en realidad molesta a Cardi B es la ignorancia de muchas personas en los Estados Unidos de relacionar todo lo latino con México. Es un acto de xenofobia que sufren todos los hispanoamericanos que viven en USA.

“Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana. No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana”, dijo la cantante.

Se trata de un reclamo hacia la aceptación de la diversidad de culturas y nacionalidades diferentes en América Latina, en ocasiones ignorada por otros pueblos del mundo.

“La verdad solo me dicen mexicana para irritarme. No van a borrar mi nacionalidad dominicana”, dijo Cardi B molesta, según reseña Excélsior.

Belcalis Marlenis Almánzar, conocida por su nombre artístico Cardi B, es una rapera, cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense nacida en Nueva York el 11 de octubre de 1992.

Aunque es nacida en los Estados Unidos, Cardi B fue criada por sus orígenes: su padre es dominicano y su madre de Trinidad y Tobago.