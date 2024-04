Tal parece ser que las plegarias de los coldplayers mexicanos han sido escuchadas, y es que, de acuerdo con varios rumores, la banda británica Coldplay conformada por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion estaría de regreso en México como parte de la gira mundial ‘Music of the Spheres’.

Fue en abril de 2022, cuando Coldplay visitó por última vez México donde ofrecieron cuatro shows completamente sold out en el Foro Sol de la CDMX con la gira ‘Music Of The Spheres World Tour’, donde Carla Morrison y DannyLux fueron los teloneros. Asimismo, la agrupación británica también se presentó en Monterrey y Guadalajara.

Cabe destacar que este tour mundial se desprende del material discográfico ‘Music of the Spheres’ estrenado en octubre de 2021 donde podemos encontrar varias colaboraciones, entre las que destacan, “My Universe” con el grupo de k-pop BTS y ”Let Somebody Go” junto a la cantautora Selena Gomez.

Coldplay anunciará concierto en México

Por otro lado, en las últimas horas, por medio de redes sociales se viralizó un póster o imagen con las posibles próximas fechas de la gira mundial ‘Music of the Spheres’ de Coldplay, donde se señala que el grupo visitará la Ciudad de México en octubre de 2025.

Coldplay anunciará concierto en México este 2024. / Foto: Cortesía

Coldplay ofrecerá dos conciertos en la CDMX

De acuerdo con la imagen, Coldplay estaría llegando a la CDMX los días 10 y 11 de octubre de 2025 y aunque no se especifica el recinto que la banda escogerá para estos shows, sus fans especulan que se presentarán en el Estadio Azteca, el cual ya estaría remodelado para esas fechas.

Como ya es costumbre, Coldplay cuenta con varios invitados para sus shows y para esta nueva etapa de la gira, no sería la excepción, ya que en el mismo póster se pueden leer los nombre de Shakira, Jão, Jin de BTS y Martin Garrix.