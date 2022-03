Coldplay sube a joven al escenario para tocar el piano en concierto de Monterrey

El pasado sábado 26 de marzo, la banda británica Coldplay liderada por Chris Martin ofreció un segundo concierto en el Estadio BBVA en Monterrey, como parte de la gira Music Of The Spheres World Tour, en el cual los más de 50 mil asistentes pudieron cantar los más grandes éxitos de la agrupación también conformada Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion y sin duda todos los fanáticos guardarán ese momento en sus corazones, pero para un asistente, este concierto será el mejor de todos, ya que tuvo la oportunidad de subir al escenario y eso no es todo, ya que tocó el piano junto a Coldplay, no cabe duda que cumplió uno de sus más grandes sueños.

Coldplay invita a joven a tocar 'Gravity' en el piano arriba del escenario en concierto de Monterrey. / Foto: Facebook (Fotos: @marcushaney/@stevieraegibbs.)

Coldplay invita a joven a tocar el piano arriba del escenario en concierto Monterrey

Todo comenzó, ya que el afortunado seguidor de la banda, asistió al concierto y no perdió la oportunidad de llevar un cartel que decía “Can I play ‘Gravity’ on the piano with you?” o “¿Puedo tocar ‘Gravity’ en el piano con ustedes?”, y tiempo después, los asistentes que se encontraban a su alrededor comenzaron a alumbrarlo con sus celulares y empezaron a gritar “Si se puede, si se puede” y para su fortuna, Chris Martin vio el letrero y lo invitó a subir al escenario.

Al momento de ser trasladado por los guardias de seguridad, se reunió con Chris Martin, quien lo escoltó hasta donde se encontraba el piano y le preguntó por su nombre y su edad, a lo que el joven respondió “Bernardo” y agregó “17 años”, fue en ese momento donde comenzó a tocar la canción Gravity, acto seguido, Chris comenzó a cantar, y todos los asistentes comenzaron a aplaudir, no hay duda alguna que para Bernardo, se cumplió un sueño y será un momento que jamás olvidará.

Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de tocar Gravity con Chris Martin. Muchas gracias @coldplay por esta noche. https://t.co/6bQEdxupZg — Bernardo Santos (@Bernardostoss) March 27, 2022

Horas después, Bernardo, por medio de su cuenta de Twitter oficial compartió el video y agregó la descripción “Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de tocar Gravity con Chris Martin. Muchas gracias Coldplay por esta noche”.