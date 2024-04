ELENA presenta el tema ‘Hasta Cuando No Estás’

La joven cantautora puertorriqueña, ELENA, terminó el 2023 con fuerza y comenzó el 2024 lista para que escuchen toda su nueva música. Luego de dos exitosos la’nzamientos que superan el millón de vistas “Quédate Conmigo Esta Navidad” y “No Lo Diré”, ELENA llega con otro sencillo cantándole al amor.

“Hasta Cuando No Estás” es un tema compuesto por ELENA y producido por Diego Contento, sin lugar a dudas, será un himno que provocará suspiros pues con cada verso sentirán que el corazón late mas fuerte. ELENA está decidida a que esos nuevos amores se correspondan y asegura que no lo tienen que esconder.

“‘Hasta Cuando No Estás’ refleja mi intensa necesidad de confirmación y compromiso en una relación amorosa donde ambos, mi pareja y yo, estemos completamente alineados en nuestros sentimientos y expectativas. Vivo en una constante búsqueda de asegurarme de que no somos solo amigos, sino que compartimos un sentimiento más profundo, lleno de amor. Esta vulnerabilidad me lleva a temer la posible ruptura de la relación. Se expresa este temor con las palabras “Tú me soltaste”. Anhelo sentir esa adrenalina que viene con las “mariposas”, no solo en la cercanía física sino en la conexión emocional que sigue ahí hasta en la ausencia del otro. “Hasta cuando no estás” resalta la importancia de una comunicación sincera en un amor posiblemente recíproco”, compartió ELENA.

Este tema cuenta con un video musical que fue dirigido por Christian Suao y filmado en San Juan, Puerto Rico. El video muestra la ilusión de un nuevo amor, las mariposas que sienten al verse y el deseo de volver a compartir, en tomas que resaltan el romanticismo.

Sigue a ELENA en redes sociales: