¿Fin de la pelea? Wendy Guevara y Gustavo Infante dicen haberse reconciliado en un video que dispara polémicas

La controversia se hizo presente en las redes sociales con un video publicado por Gustavo Infante. El periodista aparece en un vídeo junto a Wendy Guevara, después de que emitió fuertes comentarios sobre la participación de la integrante de Las Perdidas en La Casa de los Famosos México.

Gustavo Infante fue uno de los grandes opositores a la participación de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos. No contaba con que la popularidad de la influencer iba a ser tan inmensa que la llevaría a obtener la unánime e indiscutible victoria.

Los dichos de Infante sobre Wendy provocaron un quiebre en la relación de ambos, como era de esperarse. Tanto que la influencer ni se asomaba con presentarse en alguno de sus espacios.

Sin embargo, ahora esa disputa parece haberse terminado, ya que según reseña El Heraldo, con un video del mismo periodista en sus redes sociales.

“¿Ya ven que estaba bien encabronada conmigo? Ya la convencí de que viniera. Está aquí mi querida Wendy”, dice el periodista con la misma Guevara sonriendo a su lado, una evidencia de que las rencillas quedaron atrás.

Les comparto cómo estuvo mi reconciliación con @LaWendyGuevara . pic.twitter.com/6IhphVHIUL — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) April 7, 2024

Las respuestas de los fans no se hicieron esperar en este mismo posteo.

“Wendy perdona, pero yo no”, “quisiera tener la mitad de nobleza que tiene mi hermosa niña, pero no puedo, no soy una buena persona”, “la hipocresía cada día me sorprende más y más. Tanto que dijo de Wendy y tanto que Wendy dijo de él y ahora aparecen juntos”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las redes.