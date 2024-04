Christian Nodal aparece sin tatuajes en el rostro y luce irreconocible

Fue a mediados de abril de 2023, cuando la rapera argentina de 29 años de edad, Julieta Emilia Cazzuchelli mejor conocida como Cazzu, durante su concierto llevado a cabo en el Movistar Arena de Argentina, reveló que se encontraba embarazada de su primer bebé.

Y tan solo unos días después, Christian Nodal reveló a un medio colombiano que se encontraban a la espera de una niña y agregó que se enteraron de la noticia durante un viaje que hicieron a Japón, “Es el momento más precioso de toda mi vida, luego se van a enterar cómo fue todo”, dijo el intérprete.

Christian Nodal quiere quitarse sus tatuajes

Junto a estas declaraciones, el cantante de regional mexicano reveló que también estaba en proceso de quitarse todos sus tatuajes, “Es un proceso muy doloroso para quitarme la mayoría de los tatuajes de la cara, traigo unas heridas muy feas pero el punto de los tatuajes más que nada es que me quiero ver limpio, amo los tatuajes pero me gustaría que mi hija conozca mi carita, me entiendes”, expresó Christian Nodal entre risas.

Christian Nodal y Cazzu se convierten en papás

Los meses pasaron y fue en septiembre de 2023, cuando Christian Nodal y Cazzu dieron la noticia de que habían convertido en papás, “14.09.23″, escribieron los cantantes mediante un post en Instagram donde le dieron la bienvenida a su bebé.

Christian Nodal y Cazzu se convierten en papás. / Foto: Instagram

Christian Nodal aparece sin tatuajes y luce irreconocible

Llegó 2024, y Christian Nodal nuevamente sorprendió a sus fans tras publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde se le puede ver sin tatuajes en el rostro, con lo cual, sus seguidores señalaron que luce irreconocible e incluso, hasta lo compararon con el actor estadounidense Johnny Depp.

“Bañadito y sin tierra en la cara le resalta lo guapo”, “Eres tu Johnny Deep”, “La jefa Cazzu tiene buena mano” y “El eclipse lo dejó muy guapo”, se puede leer entre los comentarios.