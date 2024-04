¡Wendy Guevara y Nicola Porcella le robaron a Paul Stanley y lo presumieron en redes!

A pesar de que Wendy Guevara y Nicola Porcella estuvieron en un equipo diferente al de Paul Stanley en “La Casa de los Famosos México”, lograron formar una buena amistad.

Por lo que no es raro que se reúnan y compartan como amigos, sobre todo porque todos trabajan para Televisa, de hecho, la influencer y el actor peruano ya comparten residencia en Ciudad de México.

Como Wendy Guevara necesitaba un lugar dónde quedarse en CDMX al igual que Nicola Porcella ya que trabajan más en la capital, decidieron rentar una casa juntos, pero al parecer les hacía falta algunas cosas para su hogar.

Wendy Guevara y Nicola Porcella confiesa que se llevaron algo de la casa de Paul Stanley

Durante una transmisión en vivo que realizaron Wendy Guevara y Nicola Porcella confesaron que se llevaron algo de la casa de Paul Stanley y su esposa Joely Bernat.

“Nos robamos los vasos porque no tenemos vasos en la casa y ni modo”, relató la influencer entre risas mientras su amigo lucía un poco apenado, pero no pudo evitar reírse.

El momento evidentemente fue grabado y compartido en las diferentes redes sociales donde no tardó en hacerse viral, en especial en TikTok. Al parecer, Wendy Guevara y Nicola Porcella fueron invitados a la casa de Paul Stanley y Joely Bernat, donde se la pasaron muy bien.

De hecho, estuvieron tan a gusto que a la influencer no le extrañó irse con un vaso en la mano y no se dio cuenta de ello hasta más tarde. Paul Stanley todavía no ha respondido a este robo.