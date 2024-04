Michelle Salas asegura desconocer sobre la estafa de su tío Alex Basteri

Michelle Salas fue cuestionada recientemente por la estafa que habría cometido su tío, Alex Basteri, con la marca de ropa que lanzó en el 2022, pues una diseñadora alega que ella fue la creadora.

Irene Muñoz estuvo hace unos días en “Ventaneando” y contó que durante la pandemia se pusieron en contacto con ella para crear una marca de tenis, sin embargo, tuvo la idea de expandirla y así diseñar ropa también, por lo que se contactó con algunos empresarios.

Así fue como la diseñadora hizo una asociación con Alex Basteri y otra persona, pero después ser denigrada y apartada de su propia marca y lo peor es que ni siquiera le devolvieron la inversión que invirtió.

Michelle Salas se entera por la prensa de la estafa de su tío Alex Basteri

En un reciente encuentro con la prensa, Michelle Salas habló de lo feliz que se encontraba en su matrimonio y admitió que su relación no ha cambiado mucho desde entonces, porque ya llevaba con mucho tiempo de relación con él.

'Me enteré por los medios' #MichelleSalas asegura DESCONOCER los presuntos FRAUDES de su tío Alex Basteri#DePrimeraMano👌:https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/lzRucZsASA — De Primera Mano (@deprimeramano) April 10, 2024

No obstante, se quedó sorprendida al enterarse que su tío Alex Basteri había sido acusado de estafador: “yo no sabía, me voy enterando por ti”, le contestó al reportero.

Michelle Sala aseguró que su tío estaba muy bien, no lo vio preocupado ni nada cuando se encontró con él hace poco y no le comentó nada al respecto, tampoco opinó nada más sobre el caso.

Demandan a #AlexBasteri por abuso de confianza y fraude por la marca con el apellido de su mamá. #Ventaneando. #LoVisteEnVentaneando. 📺 💚👉🏻 https://t.co/pQpfMmhgat pic.twitter.com/DPNUrYIzBu — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 5, 2024

Por su parte, Irene Muñoz afirmó que además de haber realizado todo el diseño de la marca Basteri y el registro de la misma, ocho meses después descubrió que el hermano de Luis Miguel había intentado poner la marca a su nombre con una copia del registro que ella tenía.