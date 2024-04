¿Qué es un microinfarto cerebral? La afección que puso en alarma a Laura Flores

Los tratamientos estéticos pueden tener sus consecuencias. Hay infinidades de ejemplos en el mundo del espectáculo y entre las personas que no son parte del entretenimiento. Apenas hace una semana todo el Perú lloró la muerte de Muñequita Milly, una cantante que falleció en el quirófano mientras le hacían una lipoescultura. Y ahora aparece Laura Flores con un dramático testimonio de cómo sufrió un cuadro de microinfarto cerebral.

De acuerdo con una reseña de Infobae, Laura Flores cuenta en su Instagram que sufrió esta condición por practicarse una escleroterapia, tratamiento que suele aplicarse en las venas para eliminar las várices.

“La semana previa a la Semana Santa, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia en la noche me dio un microinfarto cerebral. Estaba yo con mi hermana en su casa viendo la televisión y me dio un microinfarto. Se me paralizó mi brazo derecho, la mitad de la cara no podía yo hablar, no podía articular palabra”, dijo la actriz de 60 años.

La misma Laura cuenta que cuando pudo volver en sí pidió que la llevaran a un médico. Un profesional la atendió en México y pudo estabilizarla. Después viajó a los Estados Unidos en donde se sometió a estudios más profundos y determinaron el diagnóstico de microinfarto cerebral.

Síntomas de un microinfarto cerebral

Esta condición, también conocida como accidente cerebrovascular isquémico transitorio (AIT), se caracteriza por presentar una interrupción temporal del flujo sanguíneo al cerebro.

Por lo general causa síntomas muy parecidos al accidente cerebrovascular tradicional (ACV). La dificultad para hablar es uno de ellos.