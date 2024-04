Ariadna enfrenta a Lupillo y le dice “inmaduro” por su comportamiento en La Casa de los Famosos 4

El trío amoroso entre Lupillo, Ariadna y Romeh registró un nuevo episodio en La Casa de los Famosos 4. La modelo colombiana se armó de valor y al tener al cantante mexicano de frente le cantó todas sus verdades para aclarar cualquier confusión.

El drama inicia con Lupillo Rivera queriendo ir a consolar a Ariadna Gutiérrez, quien todavía seguía muy triste por la partida de La Divaza, del reality show de Telemundo.

Rivera fue al Cuarto Tierra, al que ya no pertenece, y le dijo a Ariadna que le duele verla de esa manera.

“Si te duele verme así entonces por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo”, dijo Ariadna. “¿Haciendo qué?”, responde Lupillo. Dicho cuestionamiento hizo que la ex miss Colombia desatara su furia y le cantara todas sus verdades al cantante mexicano.

“¿De verdad te vas a hacer el bobo? ‘Go Away’ (vete). Eso es lo que haces. Antes de que te vayas ven para decirte una última cosa. Y te la voy a decir delante de ellos (Clovis y Maripily) para que no cambies la historia como siempre lo haces. Desde el primer día que tu me demostraste que yo te gustaba, te lo dije bien claro, varias veces: yo aquí no vine a buscar novio, yo aquí no vine a tener una relación, yo aquí no vine a formar una parejita falsa. Así que si tu tienes algo en tu mente, te lo quiero aclarar nuevamente, que te lo hiciste en tu cabeza, porque siempre fui sincera contigo, con Romeh y con todos los del cuarto”, soltó Ariadna Gutiérrez.