El cantante Daniel Caesar anuncia concierto en México

El multi-ganador de premios GRAMMY de platino, cantante, escritor, multi-instrumentalista y productor Daniel Caesar, anuncia la cuarta parte de su “Superpowers World Tour,” expandiendo la gira para incluir su primera presentación en México el próximo 22 de mayo en el Pepsi Center WTC.

¡@DanielCaesar llegará por primera vez a CDMX con #SuperpowersWorldTour! 🤯🌪️✨#PreventaCitibanamex: 11 de abril.

Venta general a partir del 12 de abril. pic.twitter.com/4hnorSsk1y — Ocesa Total (@ocesa_total) April 10, 2024

Las dos primeras partes de la gira norteamericana (con todas las entradas agotadas), ofrecieron una visión única del arte y la singular visión de Daniel Caesar. En las primeras canciones de cada concierto, Daniel aparece detrás de una cortina blanca, añadiendo un toque celestial al espectáculo.

Su habilidad para alternar entre géneros musicales, desde el seductor R&B de “Get You” hasta el gospel de “Blessed,” es extraordinaria y refleja su versatilidad. Cada tema se presenta con un nivel de autenticidad, y la química entre Daniel Caesar y su banda de tres músicos es innegable.

Los boletos estarán disponibles en preventa Citibanamex el jueves 11 de abril a las 10:00 AM hora local; mientras que la venta general iniciará el 12 de abril a través de Ticketmaster o en las taquillas del recinto.

La gira sigue la línea de su álbum más exitoso hasta la fecha, ‘NEVER ENOUGH’, que debutó en el número 2 de Billboard Top R&B Albums Chart y en el Top 15 de Billboard 200 Chart tras su lanzamiento y mantuvo su estatus como uno de los 200 artistas con más reproducciones en streaming de Spotify en todo el mundo. Entre los temas más destacados del álbum se encuentra “Always”, que sigue dominando las listas Billboard Hot R&B y Adult R&B Airplay.

‘NEVER ENOUGH’ es una examinación del insaciable perfeccionismo de Daniel y yuxtapone su autoexigencia en las relaciones con su característica voz tranquilizadora. El proyecto se grabó en parte en Canadá, Nueva York, Londres y Los Ángeles, y el concepto se concibió en gran parte en Francia. Cita el viaje del héroe de “El alquimista”, de Paulo Coelho, como una de sus principales influencias. ‘NEVER ENOUGH’ fue producido en parte por Raphael Saadiq y el hermano de Daniel, Zachary Simmonds.