Emilio Osorio revela si le fue infiel a Karol Sevilla con Leslie Gallardo

Emilio Osorio y Karol Sevilla La cantante reaccionó a través de sus redes al nuevo romance de su ex, el hijo de Niurka Marcos (@emilio.marcos / @karolsevillaofc/Instagram)

Hace poco Emilio Osorio fue cuestionado sobre si llegó a serle infiel a su exnovia Karol Sevilla con su actual novia Leslie Gallardo, como se había rumoreado.

Fue una reportera del programa “De primera mano”, que tuvo la oportunidad de hablar un rato con él y aprovechó para preguntarle sobre ese rumor que ha estado rondado desde hace meses, cuando empezó a andar con su actual pareja.

Educadamente y sin molestarse, Emilio Osorio aseguró que no engañó a ninguna de las dos, pues considera que Leslie Gallardo no habría estado con él si supiera que tenía novia, así que no.

Emilio Osorio celebra que su relación con Leslie Gallardo no haya sido algo de una noche

Emilio Osorio aceptó que cuando tenía 16 años sí llegó a serle infiel a una novia y comprobó que eso no era para él, pues disfrutaba más del amor romántico y del compartir.

La reportera del programa “De primera mano” también aprovechó para preguntarle si era verdad que su relación con Leslie Gallardo empezó como algo casual, de una noche.

Emilio Osorio aseguró que, si bien las personas de su edad suelen tener relaciones esporádicas seguidas, él prefería y era conocido por tener relaciones largas.

Por lo que se alegraba mucho que su noviazgo con Leslie Gallardo no haya sido una aventura de una noche, aunque puede que haya empezado de ese modo, pero ya llevan cinco meses juntos y están felices.

Como a Karol Sevilla le gusta mantener su vida privada de ese modo, nunca se supo cuándo cortó exactamente con Emilio Osorio, pero se especuló que no fue mucho tiempo después de que el joven empezara a salir con su actual novia, lo que dio pie a rumores de infidelidad.