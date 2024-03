Karol Sevilla desafía la furia de Niurka Marcos al responder sus declaraciones del noviazgo que tuvo con Emilio Osorio

Es posible que Karol Sevilla se haya puesto a jugar con fuego. La actriz y cantante mexicana respondió directamente a unas declaraciones que hizo Niurka Marcos, sobre la relación que la joven artista tuvo con Emilio Osorio.

Niurka Marcos, fiel a sus costumbres, hizo declaraciones polémicas en las que hizo saber que Emilio, su hijo, había perdido el tiempo en su relación con Karol. De hecho, lamentó que no hubiese encontrado antes a Leslie Gallardo, exparticipante de La Casa de los Famosos, y actual pareja del joven actor.

“Emilio no la buscó, fueron las circunstancias. Emilio estuvo tres años perdiendo el tiempo. Si hubiera encontrado a su novia (Leslie) antes, hubiera dejado de perder el put* tiempo”, dijo ‘Mamá Niurka’, según reseña El Heraldo.

A pesar de que pocos se quieren meter en un ida y vuelta con Niurka Marcos, Karol fue firme y le restó importancia a las declaraciones de la vedette cubana.

“La verdad es que no estoy tan pendiente ya ahorita de lo que digan de mí, ni por qué me critiquen, por qué me juzguen, ni por qué me tiren hate. La verdad es que hoy estoy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mi música, en mi familia, en lo que soy yo. Una frase que hoy me identifica muchísimo es: ‘Me da igual’, la gente va a hablar y solamente la gente que está cerca de mí sabe quién soy”, dijo la cantante de 24 años, en declaraciones que cita el medio antes nombrado.