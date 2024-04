Henry Cavill entre CinemaCon y el estreno de “Argylle” en streaming con un toque de K-pop

Henry Cavill llegó a CinemaCon que termina este 11 de abril en Las Vegas, donde habló del próximo reinicio de Highlander y el estreno de Argylle en la plataforma de Apple TV+.

El actor realiza una serie de proyectos, incluyendo Highlander de Chad Stahelski y dos películas de Guy Ritchie: el estreno de The Ministry of Ungentlemanly Warfare y próximamente In the Grey junto a Jake Gyllenhaal y Eiza González.

El actor platicó con Publimetro sobre el estreno mundial en streaming de Argylle, la comedia romántica de acción es protagonizada por Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Dua Lipa, Samuel L. Jackson. También, el actor Sam Rockwell se unió a la entrevista. Ambos actores celebran que la cinta que ya pasó por las salas de cine, ahora tenga una nueva mirada en pantalla chica.

Henry Cavill y Sam Rockwell estrenan “Argylle” en streaming (Foto: Apple TV+)

Al preguntarles si hay algún recuerdo favorito de la filmación, Sam fue el primero en responder.

“Realmente disfruté mucho el trabajar con Henry en este proyecto, especialmente con los acróbatas y los bailarines de nuestro equipo, definitivamente de mis mejores recuerdos el hecho de poder trabajar con retos grandes, trabajo atlético pesado y estar carcajeándonos al mismo tiempo, fue una experiencia realmente agradable. Y tú sabes... Ash y Jenny y Damien, fueron realmente, para decirnos que podíamos hacer todo, nos apoyaron mucho... tú sabes, te sientes vulnerable realizando escenas peligrosas”, dijo el actor.

Henry Cavill nos compartió si hay expectativas por el estreno vía streaming, “pienso que es una película muy divertida, muchos momentos enredosos que podrían ir descubriendo mientras al tiempo de observarla. Esperemos que queden algunas sorpresas para el momento que salga para streming. Es divertida no importa de qué parte del mundo tú seas pasarás un buen rato”.

A lo que Sam Rockwell añadió, “Es como una montaña rusa, probablemente necesitarán un pañal, van a llorar, reír de todo al mismo tiempo... (risas)”.

Cavill que ha realizado un gran número de películas de acción y ciencia ficción, como su icónico personaje de Superman, reveló sobre lo que pasa en su mente cuando participa en este tipo de cintas.

“Creo que, en esta en específico, como fue algo nuevo en la forma de grabación, fue tipo solo vivir la experiencia y trabajar en como podíamos ejecutar el concepto que fue la parte más dura”, comentó.

Argylle está dirigida por Matthew Vaughn a partir de un guion de Jason Fuchs. Al término de la charla, los actores dieron detalles de lo que les dejó la cinta.

“Mucha diversión lo divertido. Después escuchar nombres como Sam Rockwell, acepté. Hace tiempo que soy seguidor de Sam Y finalmente llegar a estar en el set con alguien así y ver que son tan magníficos y divertidos en persona es todo lo que significa este trabajo”, puntualizó Henry.

Mientras Sam completó, “Sí, siento lo mismo por Henry. Creo que me pareció muy, muy guay, con mucho talento y, ya sabes, no sé, muy carismático y divertido estar con él. Y él tiene una muy buena estética de trabajo, realmente, ya sabes, su madre y padre lo hicieron bien”.

Con un toque de K-pop

Anticipándose al debut en streaming de Argyle, las estrellas del K-pop THE BOYZ han reimaginado Electric Energy, el éxito de la cinta interpretado por Ariana Debose. La banda sonora y el lanzamiento del sencillo de Electric Energy (Reimagination) está disponible en todas las plataformas de transmisión de música.

¿Cuándo y dónde se estrena Argylle en streaming?