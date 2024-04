Maribel Guardia suele recordar frecuentemente a su hijo Julián Figueroa, pero el pasado 10 de abril hizo hincapié en el tema, ya que se cumplió un año del deceso de su hijo, por lo cual intentó mantenerlo presente y honrar su memoria a través de diversas acciones.

La repentina muerte de Julián Figueroa conmocionó al medio artístico mexicano, tomando en cuenta las circunstancias en las que se dio; asimismo, sus familiares, amigos cercanos y colegas reaccionaron devastados por la partida del cantante, mismo que apuntaba para convertirse en una de las grandes promesas de la música mexicana.

Maribel Guardia Maribel Guardia repudia declaraciones de una revista que afirma que ella pensó en el suicidio tras la muerte de su hijo Julián Figueroa. (Instagram @maribelguardia)

Maribel Guardia confiesa el último deseo antes de morir de Julián Figueroa

Con motivo del aniversario luctuoso del intérprete, Maribel Guardia realizó una publicación para recordar a su hijo con un emotivo mensaje que conmovió a todos sus seguidores.

“Te encuentro siempre cerca de mí en las cosas más pequeñas, como en las más grandes, en la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio de mi vientre que te vio crecer, en cada rincón de la casa y de mi corazón que te guarda por siempre. Extraño nuestras largas pláticas de filosofía, nuestros intercambios de libros, nuestras apuestas por la película ganadora del Oscar. Vives en mi, en los lugares más inoportunos me río de tantos recuerdos divertidos, de tantas vivencias juntos”, escribió desde su cuenta de Instagram.

Por otro lado, en medio de una entrevista con diversos reporteros, la conductora reveló una de las promesas que le hizo a su hijo antes de su muerte, explicando que Julián le pidió que cuidara de su hijo en caso de que algo le pasara.

“Un día me lo dijo, ya ves que uno cuando tiene hijos siempre está pensando: mamá si algún día me muero por favor prométeme que. Yo le dije: hijo por supuesto que lo voy a cuidar, pero me voy a morir primero yo, ya estoy viejilla hijo, pero no mamá nunca se sabe, pero bueno, así fue y nunca se sabe”, comentó la actriz mexicana.