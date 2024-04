Anuel estalló contra P.Diddy: “Me trató de comprar la mente”

El reconocido cantante puertorriqueño, Anuel AA, ha sorprendido a sus seguidores al revelar en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, su experiencia en la que estuvo a punto de caer en un supuesto engaño por parte del famoso rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs.

Durante la transmisión, Anuel compartió:

“Él me ofreció eso para hacer un negocio de unos tequilas ahí, pero me quería coger de pendej*. Me ofreció un negocio totalmente conveniente a que él salga bien millonario con mi imagen y con todo; entonces querían hacer millones con mi cara, mis plataformas, que yo me dedicara 100% a eso”

Siguió: “Le rechazamos el negocio porque creía que me iba a comprar la conciencia con el featuring icónico con The Weeknd, y como no me dejé coger, sacó la canción sin mí y ahora le explotó el verdadero revolú”

Y también reveló en el live: “Me trató de comprar la mente con el featuring con The Weeknd para cogérmelo de pendejo con un negocio de $300 millones y me decía ‘al final de la carrera yo te tengo tu dinero. Todo va a estar bien, yo te paso tu ticket’”.

Y concluyó: ‘’Creía que a un bandido como yo lo iba a coger de pendej* y que lo iba a usar para darle valor a su marca y después venderla, hacer todos esos millones y no darme ni un porcentaje. Creía que iba hacer todo eso ofreciéndome un corito con The Weeknd”.

Problemas legales

Es importante mencionar que ‘’Diddy” Combs actualmente se encuentra bajo investigación federal en Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico sexual, tráfico de narcóticos y posesión de armas, lo cual añade un contexto adicional a la situación.

En los Estados Unidos, las sentencias por cargos de tráfico sexual, tráfico de narcóticos y porte de armas pueden variar significativamente dependiendo de varios factores, como las leyes estatales y federales aplicables, la gravedad de los delitos, los antecedentes penales del acusado y otros factores atenuantes o agravantes.