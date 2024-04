Juan Soler y Paulina Mercado dan un paso importante en su relación para hacer crecer los rumores de boda

El amor de grandes, en la mayoría de los casos, suele ser más bonito. Las parejas son mucho más maduras y cada paso que se da lo hacen con la seguridad de que ambos están en la misma página. Ese parece ser el caso de Juan Soler y Paulina Mercado, quienes desde el 2022 iniciaron una relación que desde el comienzo se vio muy sólida.

La operación de tumor que atravesó Paulina los hizo acercarse más, hasta el punto de que entre los dos decidieron llevar la relación hacia otro nivel. Los rumores de boda, de nuevo, comenzaron a sonar, pero todavía ninguno de los dos habla de ese tema.

Lo que sí anunciaron en una reciente transmisión de su canal de YouTube, es que están viviendo juntos, según reseña la revista Quien. Durante el encuentro con sus fans, un usuario les preguntó si ya estaban conviviendo, y sin muchos rodeos respondieron afirmando el hecho.

“Sí, ya vivimos juntos. Fue una decisión muy importante en nuestras vidas y fue una decisión trascendental. De hecho, creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, juntar mi vida a la vida de Paulina”, dijo Juan Soler.

“Somos personas decididas, trabajadoras, gente echada para adelante, personas que no le hacemos daño a nadie, personas que tenemos ya muy hechas nuestras vidas, también, en el buen sentido”, añadió el argentino de 58 años.

¿Y la boda?

A finales del 2023, Juan Soler exterminó la posibilidad de la celebración de una boda. No, no hay una sola posibilidad de boda, no existe eso”, dice el actor argentino. “Sí, seguramente en algún momento viviremos juntos y todo esto pero eso de firmar papeles no. Ya estamos grandes para dejarnos engañar”, contó en ese entonces. Al menos cumplió lo que dijo ya que ahora comparten un hogar.