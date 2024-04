Una bruja revela que Christian Nodal le agradeció haberle quitado el amarre que supuestamente le hizo Belinda

La relación entre Christian Nodal y Belinda fue algo intensa y algunos se atreven a decir que hasta pudo ser algo tóxica. Una prueba e esta afirmación es la reciente canción de la hispanomexicana, que tanto tiempo después de haber terminado con “El Forajido”, le dedica un tema musical. Sin embargo, cuesta creer que para mantenerse unidos alguno de los dos haya acudido a cuestiones de brujería.

La Bruja Yeyetzi aseguró en noviembre del 2023 que había encontrado un “trabajo” de amarre por parte de Belinda hacia Christian Nodal.

“Yo soy quien descubrió todo ese tipo de trabajo. Se había escuchado que había venido uno de los dos artistas, por no meter en problemas. Ya se sabía, no es algo raro que los artistas nos visiten. Dentro de una exploración (en el panteón de Catemaco) me tocó la fortuna de sentir un trabajo muy fuerte, desenterrarlo y ver todo lo que había ahí. Cuando hay un trabajo de hace meses es un olor insoportable. Había fotografías, había rezos, una oración, estaban ambos y también había una enfermedad de por medio”, dijo la Bruja Yeyetzi en ese entonces.

Belinda y Nodal Instagram: @belindapop (Instagram: @belindapop)

“Yo desenterré el frasco, no te voy a mentir, no gano nada con eso, pero siempre he sido muy blanda de corazón. A la hora de sacar el frasco, desenterrarlo, yo me sentí comprometida a realizar un proceso para liberar”, añadió.

¿Pasó algo con Christian Nodal?

Todo parece indicar, según dice la misma bruja de Catemaco, que Christian Nodal se habría sentido liberado, porque le agradeció haber tenido ese gesto de haber eliminado el amarre.

“Christian Nodal se contactó con el recinto de brujos para preguntar mi nombre, ya que que de cierta forma estaba agradecido de lo que se había hecho”, dijo Yeyetzi, según reseña Soy Carmín.