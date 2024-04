José Eduardo Derbez: “Miedos hay muchos, pero intentaré ser un buen padre”

José Eduardo Derbez suele bromear sobre su vida que siempre ha estado llena de comedia y drama, no solo por la influencia de sus padres (Eugenio Derbez y Victoria Ruffo), sino porque desde que nació le pusieron un nombre muy particular: José Eduardo Eugenio González Martínez del Río Bravo.

El actor celebra su cumpleaños número 33 este 14 de abril y con su sentido del humor señaló al principio de la charla con Publimetro, “bueno, mi madre cobra por litro de lágrimas, pero a mí me gusta más hacer reír que llorar”.

Por ahora, enfrenta varios cambios en su vida: desde más proyectos en el cine, televisión y teatro hasta la llegada de su primera hija.

“En mi carrera he hecho de todo, porque empecé haciendo telenovelas con un poco más de drama, de ahí me pase más a la comedia, pero es una carrera que me encanta por lo mismo, porque puedes hacer de todo y jugar mucho. Disfruto mucho mi carrera, creo que ya hice casi todo”, agregó.

“Creo que me faltaría hacer un villano que sí me gustaría, espero que llegue pronto”. — José Eduardo Derbez

José Eduardo está en un momento de su vida profesional y personal que está dispuesto a tomar riegos. Al preguntarle, si ahora con la llegada de su hija seleccionará de manera más cuidadosa sus proyectos, respondió:

“No realmente, pues mi carrera es interpretar personajes, pero supongo que con el tiempo y con el crecimiento de mi hija simplemente será irle explicando las cosas, pero así como cualquier otro niño habrá cosas que pueda ver y otras que no. Recién terminé de hacer un doblaje para Disney, es algo hará más seguido, porque podré darle muchos regalos para toda la vida”, comentó.

También compartió si enfrenta un miedo ante la paternidad, “miedos hay muchos, pero intentaré ser un buen padre, darle lo mejor y estar siempre ahí con ella. ¿Qué cambiaré de mi estilo de vida? Si habrá muchos cambios, cambiarán muchas cosas, mi esencia no, pero muchas cosas irán cambiando, eso es parte de. Tengo muy claro que quiero estar en cada etapa, si tengo que sacrificar cosas lo haré por mi familia”.

“Estamos listos, bueno eso decimos, a ver qué tal nos va. Vienen muchas cosas buenas y esperemos más baby showers (risas)”. — José Eduardo Derbez

Gira con la obra de teatro La Clase

José Eduardo Derbez y Leonardo de Lozanne están de gira con la obra de teatro La Clase, en la que hay muchas coincidencia como que sus personajes son Lalo y Leo.

“Es muy curioso que sean Lalo y Leo en la vida real y en la obra d teatro (risas). Mi personaje de Lalo acaba de ser abandonado por su esposa y quiere volver a las andadas, para lograrlo contrata una clase con Leo, el autonombrado maestro en seducción, a lo largo de esta clase, alumno y maestro, exploraran juntos el engaño, el abandono y la venganza. Es un personaje muy divertido y entrañable que les va a generar muchas cosas, tanto empatía, cariño, desesperación, amor, de todo”, adelantó.

18 de abril. Teatro de la Ciudad (Monterrey).

24 de abril. Teatro Galerías (Guadalajara).

José Eduardo Derbez habla de sus miedos ante su debut como papá (Foto: Cortesía.)

