Verónica Castro regresa a la pantalla con un clásico de las telenovelas

Pueblo chico, infierno grande es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa en 1997. Fue protagonizada por Verónica Castro, Guillermo Capetillo y Juan Soler. Ahora, preparan su regreso a la pantalla chica con algunas novedades.

Han pasado 27 años desde el estreno del melodrama, en el que vimos a Verónica Castro como Leonarda Ruán viuda de Equigua y a Juan Soler en el personaje de Genaro Onchi que tuvo en total 150 episodios.

La llamada “Reina de las telenovelas”, fue quien informó que Pueblo chico, infierno grande regresa a la televisión, “Pues chico, infierno grande. Les espero para verla juntos en el canal a partir del 6 de mayo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Entre las novedades para su retransmisión es que está remasterizada y en alta definición.

Pueblo chico, infierno grande trae de vuelta a la televisión a Verónica Castro (Foto: Televisa)

Ante esto, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, “Novelonnnnnn!!! Y sobre todo ver a nuestra diva a la gran Verónica Castro”, “Que joya de historia de telenovela de elenco y de todo… no me la voy a perder”, “Esa novela estaba adelantada a su tiempo es una joya”, “Es una lástima que no estés aceptando proyectos nuevos”, “Que padre época de telenovelas, sin violencia extrema, ni albures, ni doble sentido, ni nada de nada de lo qué hay ahora”, “Verónica la única reina de las telenovelas”, “Cómo ame y me dolió esa novela”.

Pueblo chico, infierno grande trae de vuelta a la televisión a Verónica Castro (Foto: Televisa)

De qué trata

Al fines del siglo XIX, el pueblo de Nahuatzen celebra la fiesta de su patrono, San Luis. En la procesión, dos adolescentes encuentran el amor. Magdalena Beltrán ama a Batán, un vendedor de caballos que tiene mala reputación. A su vez, la niña Leonarda, hija de Prisciliano Ruán, uno de los hombres más influyentes de Nahuatzen, afianza un romance con el adolescente Hermilo Jaimez, hijo de una costurera. Magdalena se compromete con Batán, pero un día lo encuentra en la cama con su propia madre. Desesperada, la muchacha se echa a la prostitución.

El sexagenario millonario Rosendo Equigua pide la mano de Leonarda y Prisciliano se la concede. Hermilo se marcha del pueblo y Don Rosendo muere unos pocos meses después de su boda. Pasan veinte años, Leonarda permanece viuda y, a pesar de ser millonaria y libre, no piensa en reconstruir su vida. Magdalena, apodada “La Beltraneja”, es la dueña del próspero burdel de Nahuatzen. Un día, Leonarda encuentra en sus campos al joven Genaro Onchi y le da trabajo. Para ambos es amor a primera vista. Sin embargo, muchas mujeres del pueblo quedarán deslumbradas con la belleza de Genaro y estarán dispuestas a disputárselo a Leonarda.

También habrá complicaciones con la oposición de las hermanas de Leonarda y el regreso de Hermilo. La Beltraneja, que también ama a Genaro, será la mayor enemiga de Leonarda. Entre otras cosas, hará creer que Genaro es un delincuente y éste huye para proteger a Leonarda, quien despechada se compromete con Hermilo.

Pueblo chico, infierno grande trae de vuelta a la televisión a Verónica Castro (Foto: Televisa)

¿Cuándo se estrena?