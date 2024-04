¡Ana Martín es fan de Nicola Porcella! Esto fue el mensaje de apoyo que le envió

Nicola Porcella ganó una gran popularidad gracias a “La Casa de los Famosos México”, tanto así que actualmente la telenovela que coprotagoniza ha resultado ser un enorme éxito y Ana Martín ha querido felicitarlo por su desempeño.

Es indudable el gran impacto que ha tenido el reality show de ViX y Televisa en la carrera de algunos de sus participantes, en especial de la ganadora, Wendy Guevara y del primer finalista.

Aunque se supone que Nicola Porcella tendría el romance ficticio con su compañera del team infierno en la telenovela “El amor no tiene receta”, poco después se anunció un cambio de actriz porque la influencer no estaba preparada para asumir ese gran reto actoral, por lo que muchos creían que no tendría éxito.

Ana Martín felicita a Nicola Porcella por su desempeño en “El amor no tiene receta”

En “El amor no tiene receta”, Nicola Porcella tiene un rol estelar con un gran peso en la trama y por la que estaba sumamente nervioso, pues sentía que era una gran responsabilidad.

Su personaje se enamora de Nandy Galdeano, interpretada por Coco Máxima, quien es una mujer trans, y cuyo rol estaba destinado para Wendy Guevara, no obstante, Coco ha sabido desempeñarse muy bien y tiene una gran química con su compañero.

Debido a la presión que sentía Nicola Porcella, ha confesado en algunas entrevistas que sí estaba muy nervioso, pero las críticas positivas lo han aliviado mucho.

Por lo que Ana Martín, primera actriz con décadas de trayectoria, decidió tomarse un tiempo para hacerle saber al actor peruano que estaba haciendo un muy buen trabajo.

“Lo estás haciendo súper bien”, escribió la actriz con unos emojis de aplausos y uno de corazón, a lo que Nicola Porcella contestó: “muchas gracias, de verdad”.