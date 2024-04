HYBE presenta a MAGNA, cantautor colombiano

Su manera de expresarse es natural, es el lenguaje que utilizan los jóvenes de hoy en día, sin embargo MAGNA nos habla de sentimientos universales, de esos que nos conmueven al escuchar las letras de sus canciones.

Su nombre real es Simón Jaramillo, pero fue su apodo desde niño el que adoptó como nombre artístico: MAGNA. Además de la originalidad con la que se hace llamar, este artista de 25 años conecta con todo aquel que lo escucha por la mezcla de géneros y sonidos de una manera muy fresca y natural... su música tiene calidad pero además es fácil de asimilar, tiene armonía.

Tras el éxito en Sudamérica de sus temas “Palomino”, “Luna”, “Mi segunda mitad” y “Alguien como tú”, ha llegado el momento de conocer más de cerca a MAGNA, quien ha confirmado su primera visita promocional a México en el mes de mayo, visitando Monterrey, Guadalajara y la CDMX durante los primeros quince días.

MAGNA se enfocará en dar a conocer su nuevo sencillo “NO IMPORTA EL DÍA”, el cual se estrenará en plataformas digitales este 17 de abril. Con este tema, el polifacético artista colombiano nos lleva en un viaje cargado de nostalgia con sonidos retro-futurista synthwave y una historia de un amor que está por concluir.

En “NO IMPORTA EL DÍA” escucharemos un juego de sintetizadores brillantes que sumergen inmediatamente a los oyentes en un estado de ensueño y dan vida a un synth pop de los 80′s moderno. Junto con elementos de percusión pronunciados y una línea de bajo melancólica, MAGNA entrelaza sin esfuerzo su voz más suave y dinámica para tejer una historia de desamor.

Aunque los sintetizadores oníricos y nostálgicos recorren el tema, hay una clara y triste punzada en la letra del artista revelación mientras canta: “Dime cómo te va / Que no se nada de ti / Ya no quieres contar / Cómo fue tu dia / No importa el día / Cualquiera yo quiero escuchar”.

El video fue dirigido por NARSES (Jhayco, AQUIHAYAQUIHAY, Mario Puglia, entre otros) y muestra a la estrella emergente perdiéndose en sus recuerdos; narra lo que una vez fue la relación con su pareja, está cargado de nostalgia, memorias y sentimientos, de momentos buenos y otros de desapego. El video de “NO IMPORTA EL DÍA” es impactante por su simplicidad, pero a la vez muy emotivo porque representa claramente lo que el mismo MAGNA expresa en su canción: “Todos hemos estado en una relación donde ya no sentimos a la otra persona, está a nuestro lado pero no está. Esta canción es para todos ellos, para quienes están pasando por una ruptura y sienten que el amor los olvidó”.

La estrella colombiana ha demostrado una y otra vez que liderará una nueva era para esta generación, creando música que difumina las líneas entre géneros. MAGNA fusiona con maestría el R&B, el afrobeat, el reggaeton y la música electrónica con un giro distintivo propio e innovador. Actualmente se encuentra trabajando en nueva música que lo continuará posicionando como uno de los “artistas a tener en la mira” este 2024.

Nacido y criado en Medellín, MAGNA ha logrado ganar reconocimiento en la escena latina alternativa, entrando en playlists como BEST FRESH NEW FINDS LATIN de Spotify y siendo destacado por VEVO.

Su propósito como artista es expandir el movimiento de la música latina a otros territorios, trascendiendo lo convencional al mezclar la música alternativa y la electrónica con lo urbano, creando su propio camino como referente de ahora en adelante.