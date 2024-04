Raúl Araiza comparte los motivos de su separación con Katalina García

Raúl Araiza tuvo un encuentro con la prensa y por fin reveló los motivos que causaron su ruptura con Katalina García, con quien mantuvo una relación por varios meses.

Fue en una entrevista que el conductor del programa matutino “Hoy” anunció el fin de su relación, dejando sorprendido a más de uno, pues parecían estar muy felices juntos.

En ese momento, el Negro Araiza se rehusó a revelar los motivos por el cual su relación con la modelo Katalina García acabó cuando todo parecía marchar tan bien entre ellos y pidió respeto para su privacidad.

Raúl Araiza dice que la falta de tiempo hizo que su relación acabara

Hace poco, Raúl Araiza fue abordado nuevamente por la prensa y le volvieron a preguntar sobre su ruptura con Katalina García, de quien aseguró todavía sigue queriendo.

Al parecer, el motivo principal que los llevó a separarse no fue nada malo, pues la falta de tiempo habría hecho que tomaran la decisión que en estos momentos no podían estar en una relación.

“Los procesos son difíciles y aquí no fue por ella ni por mí, siempre ha habido mucho amor”, compartió Raúl el Negro Araiza a los reporteros y agregó: “Empecé la serie y no tenía un minuto, la relación requiere de tiempo, sobre todo de estar. No tengo más que estar agradecido, siempre la voy a querer”.

Por lo que su ruptura con Katalina García no se debió a un problema grave, que los hubiera hecho separar guardándole rencor al otro, sino que se dieron cuenta que debido al trabajo no podían dedicarle el tiempo que se debe a su relación.