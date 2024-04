¿Cuántos cambios de vestuario tendrá Thalía en los Latin AMAs?, esto dijeron sus seguidores

La cantante está creando las expectativas de sus looks

La novena edición de los Latin American Music Awards promete ser un gran evento con las figuras del momento. Presentando grandes performances, y también será la ocasión para rendir honores a los cantantes que han dejado huella en la música latina.

Son muchos los artistas ya confirmados, sin embargo se rumora que hay algunas sorpresas. Como ya fue anunciado, Thalía tendrá el lanzamiento mundial de su nuevo tema en esa noche, en la que además será conductora junto a Alejandra Espinoza y Carlos Ponce.

¿Cuántos cambios de vestuario tendrá la reina del pop y que dijeron sus seguidores?

Thalía aparte de ser una cantautora multiplatino, es empresaria, diseñadora de moda y toda una influencer en las redes sociales. Recientemente, volvió a causar revuelo en las redes sociales, luego de publicar un vídeo donde habla al respecto de los vestuarios y cuántos cambios lucirá en Latin American Music Awards.

En el material audiovisual, expresó que le habían llegado muchos vestidos para hacer el proceso de prueba, y detalló que hubo uno en particular que la hace ver como una estatuilla de los premios Oscar, debido a su color que era de oro puro.

Así mismo contó que tuvo un incidente con el mencionado traje, por haberse dañado el cierre duró una hora atrapada en el sin podérselo quitar. Finalmente decretó que se verá gloriosa y fabulosa para ese día.

Los internautas no demoraron en reaccionar, y expresar sus opiniones. “Vamos a disfrutar de la modelo más bella”, “Conociendo a la reina por lo menos tendrá 5 cambios de looks, y cada uno más épico que el otro”, “Qué ganas de verte con ese vestido”, “Todos los ojos puestos en ella”, “Vamos a arrasar con esos looks Thalía”, fueron parte de los mensajes.

Hay quienes comentaron su deseo de verla cantar en vivo, y disfrutar de su gran interpretación.