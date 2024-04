Exnovia de Nicandro Díaz aseguró que se contactó con el fallecido productor a través de un médium: ¿Qué le dijo?

La exnovia de Nicandro Díaz, reconocido productor mexicano fallecido hace casi un mes en un trágico accidente de moto, ha revelado que logró establecer comunicación con él desde el más allá.

Mariana Robles, quien mantuvo una relación sentimental con Díaz, recurrió a la ayuda de un médium para transmitirle sus sentimientos y obtener respuestas.

Robles decidió buscar el apoyo de Jorge, un clarividente, para intentar conectarse con Nicandro. Durante la sesión espiritual, Mariana vivió una experiencia emocionalmente intensa.

Según sus propias palabras, pudo sentir la presencia de Nicandro y describió el encuentro como emotivo y triste. En medio de su llanto, Mariana compartió: “Me sentí triste, pero sí, sentí su presencia”.

Molestia de Díaz hacia sus hijos

Durante la comunicación con el médium, Nicandro transmitió su descontento respecto al comportamiento negativo de sus hijos y su exesposa hacia Mariana Robles.

Según las palabras del médium Jorge: “Dice que eres una buena mujer. Está agradecido contigo. Está molesto, a la vez, por las injusticias que están haciendo sus hijos. Sus hijos quieren hacer una guerra negra, sucia. Él no está de acuerdo”

Última petición

El médium Jorge le reveló a Mariana que el alma del fallecido está atormentada por las injusticias cometidas: “¡Qué injusticia me hicieron! Donde yo estaba acostado, te impidieron que fueras’. Tenía miedo. No recordaba nada, pero sí escuchaba. No sé si estaba inconsciente. Te quiere mucho. Dice que él es una guía que estará contigo siempre.’’

Además, realizó una última petición a través del médium: ‘’Era celosito. Pero quiere que hagas tu vida. Que te vayas de vacaciones ahora. Que te alejes. Que no hagas caso de lo que dice la gente, porque eso no le gustaba a él”

Aunque muchos fanáticos puedan mostrarse escépticos ante este tipo de experiencias espirituales, Mariana ha expresado que ha sido un encuentro significativo y conmovedor con su exnovio.