SEVENTEEN anuncia tracklist completo del álbum ‘17 IS RIGHT HERE’. / Foto: PLEDIS Entertainment

Los íconos del k-pop SEVENTEEN conformado por S.COUPS, Wonwoo, Mingyu, Vernon, WOOZI, Jeonghan, Joshua, DK, SeungKwan, Hoshi, Jun, THE 8 y Dino, revelaron el tracklist de su nuevo álbum de éxitos titulado ‘17 IS RIGHT HERE’, que incluirá cuatro nuevas canciones para acompañar el lanzamiento.

El tracklist parcial revelado el pasado 2 de abril incluía versiones coreanas de 8 sencillos en japonés lanzados anteriormente y 20 sencillos coreanos anteriores. Un tráiler animado lanzado el 19 de abril reveló además que se lanzarán cuatro nuevas pistas junto con una versión instrumental solo digital de “Adore U”, el sencillo debut de la banda.

Una extensa colección de 33 temas, ‘17 IS RIGHT HERE’ abrirá con su sencillo o single principal “MAESTRO”, antes de presentar “LALALI” del Hip-hop Team, “Spell” del Performance Team y “Cheers to Youth” del Vocal Team.

Las nuevas incorporaciones afirman la posición de SEVENTEEN como la potencia creativa que define el k-pop. Ampliando sus créditos como compositor de los 20 sencillos ya lanzados, WOOZI dirigió la composición y escritura de “MAESTRO”, “Spell” y “Cheers to Youth”. También participó en la escritura de la letra de “LALALI” con los cuatro miembros del equipo de Hip-hop – S.COUPS, WONWOO, MINGYU y VERNON – mientras que THE 8 y DINO escribieron “Spell”.

La revelación del tracklist llega después del lanzamiento de las cuatro versiones de samplers de las canciones (#1, #2, #3, #4) y dos versiones de fotografías conceptuales (HEAR.zip, HERE.zip). Inteligentemente discreta, la versión ‘HEAR’ captura a cada miembro presentado en habitaciones rindiendo homenaje a sus álbumes anteriores, destacando la originalidad musical de la banda. La versión homofónica ‘HERE’ presenta de manera similar objetos que representan el pasado de la banda, pero coloca a los miembros en un entorno sorprendentemente colorido que representa el universo alegre que SEVENTEEN ha creado.