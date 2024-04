Revelan chats en los que Maca Carriedo se niega a pagar los servicios financieros por el afore de su papá

Maca Carriedo se encuentra en el top de las tendencias de las redes sociales por dos motivos: su talento en la conducción televisiva y una supuesta deuda que tiene, con unas personas que le habrían brindado servicios financieros y no recibieron el pago por su trabajo.

Lo de la habilidad frente a las cámaras ya es sabido por todos los que disfrutan de su excelente trabajo, pero lo de la supuesta deuda llamó la atención de algunos usuarios de las redes sociales.

De acuerdo con un informe de Infobae, Maca Carriedo habría contratado los servicios de una firma para recuperar el afore (Administradoras de Fondos para el Retiro) y la pensión de su padre. Los encargados de brindar estas opciones lograron la solicitud y cuando le solicitaron el pago, la conductora supuestamente se negó.

Esto ocurrió hace un año y se reveló recientemente, ya que quienes ofrecieron el servicio publicaron la captura de pantalla con la conversación que tuvieron con Maca Carriedo. El desacuerdo habría sido por el precio que pusieron para realizar los trámites financieros.

“Hola Maquita, ya se concluyó el trámite de pensión y afore para tu papá. Generalmente el costo es por recuperación de Afore y determinación de pensión a futuro. El costo por el servicio sería de 100 mil pesos. ¿Me comentan que sí gustas que te realicen factura?”, dice el mensaje que le mandaron a Carriedo.

En el mismo pantallazo de WhatsApp, Maca Carriedo responde: “Oye, nunca me dijiste ese precio. Es muchísimo, se me hace excesivo y te lo pregunté muchas veces. Y me dijiste que al final. Se me hace un precio excesivo”.

Cuando algunas cuentas de X comenzaron a ventilar este rollo, la misma Carriedo, fiel a su forma de ser frontal, respondió sin rodeos: “Jajajak y yo por que iba a pagar eso? Jajajajajajajaja”.