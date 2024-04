Thalía enciende las redes sociales con un video en el que demuestra hasta donde es capaz de llevar sus piernas

Thalía se encuentra probando nuevos horizontes musicales incursionando en la producción de nuevos ritmos. Sin embargo, la cantante mexicana no quiere perder su esencia, que destaca por moverse con mucha agilidad por el escenario mientras interpreta sus canciones.

Hace poco informó a sus seguidores que había tenido ciertos problemas musculares que le habían provocado dolores, con los que incluso hasta le constaba moverse. “Cariños, la ley de Murphy no me que… Fíjense que me dio una tortícolis de aquellitas y, o sea, está cañón. ¿Qué voy a hacer? No me puedo mover”, explicó la cantante, ya con 52 años encima.

Duró poco y se mejoró. La misma Thalía trabajó en su recuperación y 48 horas después encendió las redes demostrando su flexibilidad, y exponiendo hasta donde es capaz de llevar sus piernas.

“Preparando el cuerpo para la semana. Se vienen días intensos Nueva música, revisión de vestuario, que emoción”, escribe la intérprete de “Arrasando” en su cuenta de TikTok, en la que ya acumula 12.9 millones de seguidores, según la revista Quien.

En el video, Thalía realiza ejercicios de estiramientos tradicionales para mejorar (y mantener) la motricidad de sus articulaciones. Pero el público que la sigue quedó sin palabras al ver hasta donde fue capaz de llevar su pierna, ya que la puso detrás de su cabeza.

@thalia Preparando el cuerpo para la semana! Se vienen días intensos! Nueva música, revisar vestuarios, LatinAMAs… 😱😍❤️‍🔥 so excited!!!! ♬ kiss me - audios

“Si yo intento hacer eso me quiebro la espalda”, “ojala fuera tan flexible a los 50, te admiro mucho Thalía”, “virgo puro Thalía, siempre cuidando la salud .Gracias Thalía por compartir”, “fexibilidad practicada que calidad”, “yo no levanto ni un dedo”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.