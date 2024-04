Aleks Syntek arrojó un disco de Karol G al inodoro: “no es para alguien de mi edad”

Aleks Syntek volvió a generar polémica debido a lo que hizo en una entrevista, pues tiró al escusado el disco de Karol G “Mañana será bonito”, ya que no era el tipo de música que consumía.

Esto lo hizo en el pódcast de Gabo Ramos llamado “El Pódcast Más Pedido” y le pidió al productor musical que juzgara las producciones musicales de siete artistas internacionales.

Aleks Syntek afirma nuevo disco de Karol G, debe ser tirado al inodoro. https://t.co/5DyuPCY5xw pic.twitter.com/sToLUpkrE5 — Felix Victorino (@donfelixspm) April 19, 2024

Además de Karol G, en la lista también se encontraban discos de Shakira, Danna Paola, Cerati, Taylor Swift, Belanova y Zoé, que Aleks Syntek no tiró al inodoro porque no eran del género de reguetón.

Aleks Syntek no soporta el reguetón y por eso no le gusta Karol G

Para nadie es un secreto que Aleks Syntek no quiera a una representante del popular género urbano, pues en reiteradas ocasiones ha dicho estar en contra del reguetón porque no entiende la necesidad de sus exponentes de decir groserías en cada tema.

“Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, explicó el cantante y presintiendo lo que se le vendría después de hacer lo que hizo, agregó: “No me vayan a funar, no me vayan a funar”.

Pero claro, de las siete opciones, “Mañana será bonito” de Karol G fue el único que acabó en el retrete: “XT4S1S” de Danna Paola, “Pies Descalzos” de Shakira, “1989″ de Taylor Swift, “Bocanada” de Cerati, “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea” de Zoé y “Dulce Beat” de Belanova, los salvó.

Los fans de Karol G no están nada contentos con Aleks Syntek y han comentado que el cantante y productor se quedó en el pasado, además de que algunos consideran que él ha hecho cosas peores que decir groserías en una canción.