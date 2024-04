Peso Pluma estrena nuevos tatuajes

El artista muestra sus nuevos tatuajes (Arturo Holmes/Getty Images for Coachella)

En los últimos días, Peso Pluma ha seguido causando revuelo entre sus seguidores, esta vez no fue por sus eventuales presentaciones sino por un video que compartió en sus redes sociales el estudio Ganga Tattoo. En el contenido se observa a varios expertos realizándole nuevos tatuajes de gran tamaño en un solo día.

Una vez más, el exponente de corridos tumbados dejó ver su adicción por la tinta. En esta ocasión, los diseños fueron realizados en sus brazos y uno en el pecho, donde el artista Ganga junto a su equipo fueron los encargados de llevar a cabo esta delicada labor.

Por ser un proceso un poco extenso y doloroso, que incluso normalmente no se practica al mismo tiempo, tuvieron que aplicar anestesia general al cantante mediante el procedimiento. En el post publicado, el mexicano expresó su agradecimiento por las atenciones que recibió por parte de ellos.

Peso Pluma es criticado por usar anestesia

Peso Pluma optó por estar dormido durante el proceso debido a que, en esta ocasión, la labor en sus brazos iba a ser más complicada e iba a durar varias horas. Más allá de causar admiración, ha recibido fuertes críticas por parte de los internautas.

“Con anestesia cualquiera”, “Yo con sedación también me lo haría encantado si pudiera”, “Con razón se tatúan donde más duele”, “Hazte 4 o 5 tatuajes sin anestesia”, “Excelentes artistas, me refiero a los tatuadores. El otro es producto del marketing, no tiene voz buena ni letras chidas”, fueron algunos de los mensajes.

Hay quienes salieron en defensa del famoso, y expresaron que “Si pero el primero en tatuarse anestesiado fue Arcángel”, “Los cracks siempre acaban juntos”, “Ay amé”, “Los jefes”, “Durísimo”, “Que divino”, “Hassan hermoso”, “Locos quedaron, los mejores con el mejor”, “Si de por sí ya eres hermoso, ahora estas supremo”, “Tus tatuajes son tan increíbles”.