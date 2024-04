¿Qué es ‘nepobaby’? El término con el que se autocalificó Mía Rubín y por el que la criticaron en redes sociales

Mía Rubín Legarreta no suele ser un personaje polémico en las redes sociales o en sus apariciones en los medios de comunicación. La hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta busca abrirse un camino propio en la industria del entretenimiento alejada de las representativas figuras que son tanto su mamá como su papá. Sin embargo, la cantante mexicana hizo uso de un término que encendió un intenso debate en los comentarios de su TikTok: “nepobaby”.

¿De qué se trata este término? Lleva meses siendo mencionado en las redes sociales y algunas personas no comprenden de qué se trata. Se trata de un adjetivo calificativo informal del idioma inglés, que se utiliza para referirse a los hijos de celebridades o personas famosas que han tenido éxito en carreras similares a las de sus padres o familiares. El término proviene de la palabra nepotismo, que se refiere al favoritismo hacia familiares o amigos en el acceso a cargos o beneficios.

Jaden Smith (hijo de Will Smith), Brooklyn Beckham (hijo de David Beckham y Victoria Beckham), Dylan Penn (hija de Sean Penn y Robin Wright), Kendall Jenner (hija de Caitlyn Jenner) y Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford), son algunos de los ejemplos más comunes de “nepobaby” en Hollywood, que fue donde se popularizó el término.

“Hola, me llamo Mía y sobreviví a un mundo donde soy la ‘nepobaby’ que sólo se ganó lo que tiene por sus papás”, escribe Rubín Legarreta encima de una foto de ella en su TikTok. En el captión de la publicación dice que “es humor, no se me enchilen”.

Sin embargo, los seguidores iniciaron un intenso debate entre quienes la defendieron y quienes la criticaron afirmando que no es broma lo de sus supuestos privilegios.