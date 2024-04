Stray Kids estrenará ‘Lose My Breath’ en colaboración con Charlie Puth

El grupo masculino de k-pop, Stray Kids, conformado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, sorprendió a STAY como se le conoce a su fandom, al anunciar el lanzamiento de su nueva canción ‘Lose My Breath’, la cual será en colaboración con Charlie Puth.

Fue el 25 de marzo de 2018 cuando Stray Kids hizo su debut bajo la compañía de entretenimiento JYP Entertainment, con el mini álbum titulado “I Am Not”, sin dejar de lado su EP predebut “Mixtape”, por lo que este 2024, celebraron su sexto aniversario junto a sus fans, STAY.

Stray Kids. / Foto: JYP Entertainment

Fue el pasado 10 de noviembre de 2023, cuando Stray Kids estrenó el EP ‘ROCK-STAR’, luego del lanzamiento de su tercer álbum de larga duración “★★★★★(5-STAR)” en junio de ese mismo año y también comparte el mismo título “STAR”, por lo que ambos álbumes tienen una estrecha relación.

Stray Kids anuncia ‘Lose My Breath’ en colaboración con Charlie Puth

Por medio de sus redes sociales, Stray Kids anunció su próximo tema titulado ‘Lose My Breath’, mismo que será en colaboración con el cantante, compositor y productor estadounidense Charlie Puth y será estrenado el próximo viernes 10 de mayo.

Tan solo un par de días más tarde, las primeras fotos conceptuales para el sencillo o single ‘Lose My Breath’, fueron publicadas en las redes sociales de Stray Kids donde se puede ver a Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, luciendo prendas en colores neutros las cuales están adornadas con brillos.

Stray Kids encabezará el festival Lollapalooza Chicago

Por otro lado, el pasado 19 de marzo, se dio a conocer el cartel oficial para el festival de música Lollapalooza que se llevará a cabo en Grant Park, Chicago del 1 al 4 de agosto donde el grupo de k-pop Stray Kids, serán los headliners o artistas principales del día viernes dos de agosto.