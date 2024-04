¿Qué dicen de Leonardo de Lozanne que no sea verdad? Él responde sin rodeos

José Eduardo Derbez y Leonardo de Lozanne están de gira con la obra de teatro La Clase, en la que hay muchas coincidencias en sus personajes para empezar por los nombres: Lalo y Leo.

Lozanne hace el rol de un autonombrado maestro en seducción, a lo largo de la obra, el alumno y maestro, exploraran juntos el engaño, el abandono y la venganza. Ante esto, le preguntamos si en la vida real era un seductor ante la etiqueta de galán.

“No, nada, no soy nada maestro. Soy muy malo en ese tema (seducción) y menos ahora que llevo tantos, pero tantos años de matrimonio. Ya estoy muy desenganchado de mi personaje, ese sí cree que es el mejor del mundo. Mi personaje es un estafador que es muy mujeriego y no cree en el amor”, explicó.

Desde hace años, Leonardo de Lozanne, decidió dar rienda suelta a sus inquietudes artísticas más allá de la música.

“Siempre me habían ofrecido cuestiones de actuación, porque estudié desde chico, pero nunca me había dedicado porque mi pasión es la música. En 2015 me invitó -Manolo Caro- a hacer una obra preciosa que se llamó Nunca es demasiado tarde para aprender francés. Me encantó, me entró el gusanito de la actuación, y de ahí empecé a tomar más proyectos en seres y películas. Recientemente hice una con Netflix, El Rebelde, la secuela de Rebelde. Hice tres musicales con mi amigo Alex (Gou) y vamos a estar haciendo más hasta fin de año”, comentó.

Actualmente, está de gira con la obra de teatro La Clase que este 24 de abril se presenta en el Teatro Galerías en Guadalajara. La obra es la primea comedia que realiza.

“Me ha seducido mucho el teatro, ahora lo consumo más, lo lo admiro más y lo quiero más. Siento que me he ido entrenando, y La Clase es un gran reto para mí porque es una comedia que nunca había hecho”, puntualizó.

“Soy muy fan de la comedia, me encanta y para mí ha sido una especie de sueño hecho realidad, porque nunca pensé hacer una obra cómica y hacer reír. Es de las cosas más hermosas que he hecho en mi vida”. — Leonardo de Lozanne

Facetas

“Siempre me ha gustado la televisión, pero nunca pensé ser conductor; siempre me ha gustado la actuación, pero nunca pensé dedicarme a la actuación, entonces ha sido como circunstancial. Me ha llevado la carrera para allá, pero no es fácil. Han habido muchos guiones que me lleguen pero no me gustas, porque son tremendamente complicados. Pero en general hay que ser un poco aventado y hacerlo sin temor”, compartió.

¿Qué dicen de Leonardo de Lozanne que no sea verdad?

“Bueno, últimamente ya no. A partir de que hice Miembros al aire, pues la gente me conoce mejor. Pero antes, cuando estaba en Fobia recibía un comentario muy feo con mucha frecuencia: ‘pensé que eras más mamón’. Creo que algo falso, porque no me considero una persona mamona, al contrario, me ofende y afecta mucho la mamonería, la prepotencia y no me gusta ser así. Creo que ahora con el programa se han dado cuenta de que no es así. No sé si tengo la cara o qué o tal vez por Fobia (risas)”, confesó el cantante.

