Adrián Di Monte demandó a Sandra Itzel por violencia familiar

Adrián Di Monte emprendió acciones legales en contra de Sandra Itzel por violencia doméstica, en vista de todas las acusaciones que ha hecho la actriz en su contra.

Recordemos que la famosa expuso la relación tóxica que mantenía con el actor cubano y lo acusó de haberla maltratado física y mentalmente, además de llegar a abusar sexualmente de ella.

Sin embargo, a pesar de todas estas acusaciones, Sandra Itzel no demandó a Adrián Di Monte por maltrato ante las autoridades, solo esperaba que le diera el divorcio rápidamente, algo que tampoco se ha podido hacer.

¿Sandra Itzel ya no podrá hablar públicamente de Adrián Di Monte?

Adrián Di Monte compartió un comunicado en los medios hace días donde revela que el pasado 19 de abril acudió ante las autoridades para denunciar a Sandra Itzel por violencia familiar.

“(…) El señor Adrián Gómez Rodríguez, conocido artísticamente como Adrián Di Monte, presentó una denuncia ante el Agente del Ministerio Público en contra de la señora S.I.E.O, por hechos posiblemente constitutivos del delito de violencia familiar”, dice parte del comunicado que compartió el actor.

Al parecer, el Ministerio Público, en respuesta a esta denuncia, tomó medidas y Sandra Itzel ya no podrá hablar públicamente sobre los presuntos abusos que cometió Adrián Di Monte en su contra, ni referirse a él de ningún modo que pueda considerarse violencia verbal, tampoco ejecutar violencia física en su contra.

Sandra Itzel dijo en el programa “De primera mano” que no interpuso una denuncia contra de su ex porque no quería que acabara encarcelado por su culpa, pero eso pudo haber jugado en su contra, pues parece que ha intentado hacer una campaña de desprestigio.

La actriz hasta los momentos no ha respondido a la demanda de Adrián Di Monte, ni ha revelado si tiene pensado contrademandar.