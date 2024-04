Magaly Chávez espera que Alfredo Adame acabe encarcelado si gana la demanda en su contra

Alfredo Adame / Magaly Chávez La conductora no se quedó callada tras acusaciones. (Instagram (@magaly_chavezoficial) / (@adame.goldenboy))

Alfredo Adame desde hace tiempo se ha referido de mala manera de Magaly Chávez ante los medios, hasta el punto en que la aludida ha tenido que demandarlo por daño moral para impedir que siga atacándola públicamente.

La gota que derramó el vaso fue cuando inventó que era una mujer trans, que la llevó a perder varios trabajos e incluso empezó recibir amenazas.

“Hace algunos meses, me encontré a chicos que se estaban refiriendo a mí, que iban a ver si yo era machito y que me iban a romper no sé qué. Ese es el miedo que uno sale y dice ¿Por qué? Por una mentira de una persona que está mal”, compartió Magaly Chávez.

Magaly Chávez no descansará hasta que Alfredo Adame acabe en la cárcel o encerrado en un psiquiátrico

“No voy a quitar el dedo del renglón, yo lo dije desde un principio, esto no es un juego, desde un principio fue en serio mi demanda y con el paso del tiempo yo sé que esto va lento, pero yo no voy a desistir”, declaró Magaly Chávez en el programa “De primera mano”.

Magaly Chávez asegura que nunca fue novia de Alfredo Adame: La influencer Magaly Chávez afirma que su noviazgo con Alfredo Adame fue una farsa. https://t.co/cx7eIfEisN pic.twitter.com/70ufplEHXO — Uniradio México (@uniradiomexico) January 29, 2024

Con respecto a si espera alguna compensación monetaria de Alfredo Adame, la conductora contestó que no, pues las multas que ha pagado el polémico actor por hablar de ella ante los medios no son para ella: “Yo no recibo absolutamente nada, yo lo que quiero es seguir adelante con todo mi proceso, hasta llegar a las últimas consecuencias”.

Magaly Chávez les pidió a las personas que, si el Alfredo Adame volvía a hablar de ella que le hicieran llegar los videos, porque a la siguiente falta no tendrá que pagar una multa, sino que va directo a la cárcel.

“Esto debe ser castigado. No voy a desistir (de la demanda) voy a seguir, que hasta no verlo en la cárcel o en un psiquiatra, yo voy a descansar”, sentenció.