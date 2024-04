SEVENTEEN supera las 3 millones de preventas de su nuevo álbum ‘17 IS RIGHT HERE’ / Foto: PLEDIS Entertainment

Los íconos del k-pop SEVENTEEN oficialmente superaron las tres millones de preventas de su próximo álbum de éxitos ‘17 IS RIGHT HERE’. El grupo de 13 integrantes cerró 2023 como el artista con mayores ventas en el mundo según IFPI, demostrando una vez más su popularidad y talento. Sus dos lanzamientos del 2023, ‘FML’ y ‘SEVENTEENTH HEAVEN’, se convirtieron en los dos álbumes más vendidos en la historia del k-pop, sumándose al récord de ventas de álbumes de la banda de 16 millones de copias solo en 2023.

El lanzamiento del nuevo álbum se anunció el 31 de marzo al final de su concierto ‘SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO INCHEON’ que acumuló 56.000 fans durante dos noches. Un breve teaser reproducido al final del show presentó a las tres unidades (hip-hop, performance y voz) con una estética distinta y reveló el título del tan esperado álbum.

La agrupación recientemente anunció el tracklist, que incluirá cuatro nuevas canciones para acompañar el lanzamiento. El álbum incluye versiones coreanas de 8 sencillos en japonés y 20 sencillos coreanos, además de cuatro nuevas pistas junto con una versión instrumental solo digital de “Adore U”, el sencillo debut de la banda.

Una extensa colección de 33 temas, ‘17 IS RIGHT HERE’ abrirá con su sencillo principal “MAESTRO”, antes de presentar “LALALI” del Hip-hop Team, “Spell” del Performance Team y “Cheers to Youth” del Vocal Team.

Las nuevas incorporaciones afirman la posición de SEVENTEEN como la potencia creativa que define el k-pop. Ampliando sus créditos como compositor de los 20 sencillos ya lanzados, WOOZI dirigió la composición y escritura de “MAESTRO”, “Spell” y “Cheers to Youth”. También participó en la escritura de la letra de “LALALI” con los cuatro miembros del equipo de Hip-hop – S.COUPS, WONWOO, MINGYU y VERNON – mientras que THE 8 y DINO escribieron “Spell”.

La revelación del tracklist llega después del lanzamiento de las cuatro versiones de samplers de las canciones (#1, #2, #3, #4) y dos versiones de fotografías conceptuales (HEAR.zip, HERE.zip).

Inteligentemente discreta, la versión ‘HEAR’ captura a cada miembro presentado en habitaciones rindiendo homenaje a sus álbumes anteriores, destacando la originalidad musical de la banda. La versión homofónica ‘HERE’ presenta de manera similar objetos que representan el pasado de la banda, pero coloca a los miembros en un entorno sorprendentemente colorido que representa el universo alegre que SEVENTEEN ha creado.

