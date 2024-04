Yolanda Andrade llevaría días postrada en cama tras crisis de salud

Yolanda Andrade se ha mantenido lejos de los foros de grabación y eventos públicos, ya que desde hace meses enfrenta una grave crisis de salud, a pesar de que desde hace algunas semanas comenzó a recuperarse, la famosa conductora volvió a presentar molestias que la llevaron a ausentarse de sus compromisos laborales y sociales.

Después presentar diversas complicaciones desde abril de 2023, la presentadora de televisión confirmó que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, como resultado ha tenido que someterse a tratamientos para estabilizarse y mejorar su calidad de vida, con el objetivo de seguir con sus proyectos laborales pactados.

Yolanda Andrade (Redes Sociales)

Yolanda Andrade llevaría varios días postrada en cama tras crisis de salud

Al respecto de la ausencia de Yolanda Andrade en el cumpleaños de Montserrat Oliver, la periodista Inés Moreno habló a detalle del estado de salud de la conductora, revelando que lleva varios días en cama por la recaída que presentó.

“Yolanda no ha estado sintiéndose bien, tuvo una recaída después de grabar el programa, en esto que tiene del ojo, la aneurisma, pero tenía muy mal su ojito y lleva varios días así, postrada, sintiéndose mal y obviamente toda la gente que la quiere, le manda buena vibra y todo”, comentó.

Yolanda Andrade

Asimismo, señaló que Andrade se encuentra bajo tratamiento, por lo cual ha evitado estar en lugares públicos, con el objetivo de recuperarse por completo.

“Está bajo tratamiento, bajo medicamentos y tiene que estar ahí, no puede estar saliendo a la calle porque está en plena recuperación”, señaló.

Yolanda Andrade pausa entrevista por presentar complicaciones

Fue durante la mañana de este 17 de abril que la periodista Berenice Ortiz publicó un extracto de un breve encuentro de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver con la prensa, no obstante, la primera conductora se disculpó al negar una entrevista por los malestares que presentaba.

“Me quiero bajar, hoy no me siento bien, disculpen”, comentó.

Al respecto de los detalles, la presentadora de televisión explicó que comenzó a presentar molestias en uno de sus ojos, no obstante, evitó entrar en detalles del nuevo problema que enfrenta.

“Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz y no me siento bien”, reveló.