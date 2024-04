“Te vas a arrepentir”, Nicki Nicole estrena tema que sería dedicado a Peso Pluma

Nicki Nicole y Peso Pluma siguen siendo relacionados a pesar de su polémica ruptura que ocurrió hace algunos meses, especialmente después de que la cantante argentina llamara la atención de sus seguidores por el estreno de su canción “Ojos verdes”, en la cual habló indirectamente del tema.

Los cantantes protagonizaron un romance bastante mediático, resaltando por diversas situaciones y declaraciones que mantuvieron a la pareja en el ojo público a lo largo de varios meses, incluyendo los aspectos por los que terminaron de manera abrupta su romance, tomando en cuenta que habría derivado de una supuesta infidelidad.

Peso Pluma y Nicki Nicole Captura de pantalla

Nicki Nicole estrena tema que sería dedicado a Peso Pluma

Fue hace unos días que Nicki Nicole volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, la cual aparentemente no tenía relación con Peso Pluma; no obstante, el mensaje que dejó en la descripción rápidamente fue señalado para el famoso cantante.

“A quien vas a engañar, a quien le vas a mentir diciendo que no me extrañas” , escribió la artista.

El polémico mensaje estuvo acompañado de una serie de fotografías, destacando por la aparición de rosas rojas que se encuentran en el suelo, por lo cual sus seguidores comenzaron a especular sobre un posible lanzamiento musical que haría referencia a su breve romance con Peso Pluma, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Nicki Nicole Instagram: @nicki.nicole (Instagram: @nicki.nicole)

Después de comentar que usaría la música para sanar algunos momentos que la han marcado a nivel personal, la intérprete argentina estrenó “Ojos verdes”, la cual podría estar dedicada a Peso Pluma, ya que menciona el arrepentimiento que experimenta una persona luego de una infidelidad, tal y como ocurrió tras el final de su relación con el cantante de corridos tumbados.

“¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? Sé que estás con otra, pero piensa en mí. Y le das los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas?”, canta Nicki Nicole en una parte de su nuevo tema.