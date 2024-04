Lupillo Rivera confiesa que Belinda dio el primer paso en su noviazgo fugaz al decirle: “Estoy loca por ti”

Lupillo Rivera sigue en carrera dentro de La Casa de los Famosos 4. Ahora, lo hace desde otro cuarto, tras su quiebre con el Cuarto Tierra, por la pelea que tuvo con Romeh por Ariadna. Estando con sus nuevos compañeros, en una de las largas noches dentro del reality show de Telemundo, comenzó a contar detalles de cómo inició su relación con Belinda.

El cantante mexicano cuenta que fue Belinda la que dio el primer paso para iniciar el noviazgo fugaz. “Tu no sabes y no lo ves”, le dijo la intérprete en ese entonces al cantante. Sorprendido y confundido, Lupillo le pregunta “¿Qué, qué es lo que no estoy viendo?”.

A lo que la hispanomexicana responde: “Yo estoy loca por ti, estoy enamorada de ti”, le habría dicho a Lupillo. El cantante dice que no se creía la situación, “en mi mente, me estaban jugando una broma y hay cámaras ocultas, yo pensé, porque así era el show a veces.

Sin embargo, según el relato de Lupillo, al ver que las palabras de Belinda eran en serio, él le respondió que también estaba encantado por ella. Entonces, supuestamente la cantante se le lanzó encima para besarlo y él, pendiente de todos los detalles, le dijo al mesero que cerrara las cortinas del lugar para que no los vieran.

Los usuarios de las redes sociales no creyeron ni una sola letra de las palabras de Lupillo y lo hicieron saber en los comentarios.