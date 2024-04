Mariana Seoane no fue invitada a la nueva versión de “Aventurera” y así reaccionó

Mariana Seoane llegó a formar parte de “Aventurera”, por eso algunos esperaban que la hubieran invitado en esta nueva versión, pero ni siquiera estuvo en la presentación a la prensa.

A pesar de que la actriz y cantante ha dicho en varias oportunidades que esta era una de sus obras favoritas, no fue invitada a formar parte de la nueva versión que prepara Juan Osorio tras el fallecimiento de Carmen Salinas.

Mariana Seoane dijo que en estos momentos se encontraba muy enfocada en su carrera musical, por lo que formar parte de “Aventurera” no estaba en sus planes, sin embargo, admite que si la invitan, consideraría participar.

Mariana Seoane habla de la marihuana medicinal

Mariana Seoane contó que le interesa hacer un dueto con la Tesorito, Laura León, pero que como ambas tienen agendas muy apretadas no han podido concretar una fecha, aunque espera que pronto lo puedan hacer y hacer una canción juntos.

La actriz estuvo en el estreno de la obra “Los marihuanólogos” y comentó que, a pesar de nunca haber fumado marihuana, su mamá sí lo hace para poder calmar sus dolores.

Mariana Seoane considera que los efectos de esta planta no son tan nocivos como el alcohol, pues tiene un montón de propiedades que son beneficiosas para el organismo, en especial, para calmar los dolores crónicos que producen varias enfermedades.

Si bien no llegó a tocar el tema de la legalización de la marihuana, sus declaraciones sugieren que no hay que satanizarla, aunque no mencionó sobre las personas que la fumaban para uso recreacional.