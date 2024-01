Mariana Seoane le responde a Tere Delgado por decir que es amante del fundador de Aaron y su Grupo Ilusión

Mariana Seoane sorprendió a más de uno al revictimizar a la hija de Tere Delgado, quien es menor de edad, al expresar públicamente que creía en la inocencia del fundador de Aaron y su Grupo Ilusión.

La actriz dijo estar contenta de que la justicia determinara que Rafael N podría hacerle frente al juicio en libertad (tras pagar una fianza), porque no representaba un peligro para su hijastra y expareja.

Al ser cuestionada sobre estas declaraciones, Tere Delgado dijo que no le sorprendía pues sabía que Mariana Seoane era una de las muchas amantes con las que la engañó su expareja y que anunciarían su relación después de que se divorciaran.

Mariana Seoane asegura que Tere Delgado solo estaba ardida

Mariana Seoane no tardó en replicar lo que dijo Tere Delgado sobre ella, o al menos así lo asegura el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien le habría enviado un mensaje.

El periodista leyó el mensaje en su programa “De primera mano”: “Mariana Seoane me mandó un mensaje (...) pero dice que eso no es cierto y que la señora está ardida porque las cosas no le han salido y que por eso la están atacando a ella”.

Durante la entrevista que le realizó Gustavo Adolfo Infante a Tere Delgado, ella admitió que sí le afectaron las palabras de la actriz, pero que le quedó claro que no ella no era madre y tampoco feminista, aparte, si hubiera querido armar escándalo para dañar la imagen de Rafael N, como la acusó Seoane, tenía suficiente con exponer a sus amantes.

Sobre el mensaje que recibió el polémico conductor, Tere Delgado todavía no se ha expresado. Mientras tanto, Mariana Seoane no ha dicho nada de esto en sus redes sociales.