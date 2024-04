Eva Daniela dispara contra Niurka Marcos en donde más le duele, después de que la vedette la llamara “mantenida”

Niurka Marcos siempre está metida en una polémica. Ese es su estilo y quienes la siguen desde sus inicios, hasta la actualidad, saben que es la forma característica de ser de la vedette cubana. Recientemente hizo unas declaraciones sobre la relación de su ex, Juan Osorio, y su nueva novia, Eva Daniela que es 37 años menor que él.

En pocas palabras y sin muchos rodeos, Niurka Marcos dijo que Eva Daniela era una “mantenida” por Juan Osorio. “Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es señorita, no es señorita, tú eres su sugar daddy, entonces, tú la mantienes, ella te tiene que dar algo. Quieren hacerle creer al mundo que no viven juntos, no quieren que el mundo sepa que ella duerme en su cama”, expresó la mamá de Emilio Osorio y Romina Marcos.

En su momento, el mismo Juan Osorio, siempre queriendo llevar la fiesta en paz, dijo no estar enterado de la situación y le restó importancia a los dichos de Niurka. Sin embargo, Eva Daniela fue un poco más directa y disparó en contra de la vedette cubana, minimizándola con un fuerte comentario.

Eva Daniela tuvo un encuentro con los medios y al preguntarle por las declaraciones de Niurka Marcos, dijo que prefería no hablar de eso “porque en mi vida no existe esa persona”, según reseña SDP Noticias.