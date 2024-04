Adamari López comparte que llegó a mantener económicamente a un par de exparejas

Adamari López se sinceró hace poco en el programa “Desiguales” sobre el haber mantenido económicamente a exparejas y no lo consideró justo, pues cree que debe haber equilibrio en la relación.

En el programa de Univisión estaban hablando si era correcto o no para las mujeres mantener a los hombres, en vista de que ahora es aceptado que sean ellas las que mantengan el hogar.

Adamari López admitió haber mantenido a algunos, dejando en claro que no se refería a Luis Fonsi ni a Toni Costa, pues ha tenido otras relaciones aparte de las que tuvo con ellos.

Adamari López cree que los hombres no aportan mucho en la relación

Adamari López explicó que siempre ha sido muy independiente y autosuficiente, y en algunos momentos llegó a estar con hombres que ganaban menos que ella porque en verdad les gustaba.

“Yo de toda mi vida he sido autosuficiente, empecé a trabajar desde chiquita y he tenido relaciones en las que he ganado más dinero que el hombre y ha sido a lo mejor el amor lo que ha llevado a tomar la decisión de estar con esa pareja más que si económicamente me podía mantener o no”, expresó la conductora.

Sin embargo, Adamari López resaltó que varios hombres no aportan mucho en la relación, ya que considera que debe haber un equilibrio para que esta pueda funcionar.

“Hoy día pienso que tiene que haber un balance porque a veces también el hombre se recuesta mucho en que la mujer, como ya es autosuficiente y puede mantener, entonces yo me quedo cómodo (…) puedes ayudar en las tareas del hogar, a cuidar la niña, a llevar y a hacer ciertas cosas. Para mí eso es un excelente complemento”, dijo la actriz.